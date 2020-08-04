لايف.. الأول علمى علوم: كنت بذاكر 5 ساعات يوميا رفعتهم لـ10 خلال الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ”الخليج 365” فى بث مباشر، الطالب أحمد سيد برعى الأول علمى علوم على مستوى الجمهورية، الحاصل على 410 بنتيجة الثانوية العامة، والذى شهد منزله بمركز ببا حالة من الفرحة الكبيرة بالتفوق.
وقال الطالب الأول على الجمهورية، أنه كان خلال فترة الدراسة يذاكر من 4 إلي 5 ساعات يومياً، وخلال الامتحانات كان يصل إلي 10 ساعات مذاكرة، مؤكداً أنه علم بالنتيجة من مؤتمر وزير التربية والتعليم على الهواء مباشرة.
واعتمد، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، صباح اليوم الثلاثاء، ثم أجرى مكالمة للطلاب الأوائل ثم وجهة رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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