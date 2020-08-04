شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة تجاح 81.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الإلكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها اعتماد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بنسبة تجاح 81.5%.



حيث أعلن الدكتور طارق شوقى ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية

القاهرة تتفوق على المحافظات فى نتيجة أوائل الثانوية العامة بـ 9 طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة، بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 81.5 %، وينشر الخليج 365، تقسيم الأوائل على المحافظات.

تفوقت محافظة القاهرة في عدد أوائل طلاب الثانوية العامة بـ9 طلاب، وفى المركز الثانى القليوبية بـ5 طلاب وأسيوط فى المركز الثالث بـ5 طلاب والإسكندرية فى المركز الرابع بـ3 طلاب



الحكومة : الاستجابة لأكثر من 350 استغاثة يوليو الماضى الحكومة : الاستجابة لأكثر من 350 استغاثة يوليو الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الإستجابة لإستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة في تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، معتبراً أن ذلك من صميم عمل الحكومة، التي تحرص على أن تستمع إلى شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها.

وأوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الرصد و الاستجابة لأكثر من 350 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين؛ وتنوعت حالات الاستغاثات ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري و الجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية ؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام بالإضافة الي استغاثات كورونا.





علن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات ، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات ، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.

البنات يتفوقن على البنين فى أوائل الثانوية للأدبى والبنين الأعلى بالرياضيات

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح العامة 81.5 % ، نسب نجاح البنين 79.9 و82.9% للبنات ليتفوقن البنات على البنين ، مقارنة بالعام السابقة الذى طبق به العام الواحد، ليكون هذا العام هو الأعلى.





نادى القضاة يرد على تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية عن فتيات "تيك توك"

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا هاما بشأن تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، جاء فيه:

تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن التعليق على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.

وإذ يؤكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة، بحسبانها شعبة أصيلة منه، والأمينة على الدعوى العمومية.

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مطار القاهرة يستقبل 2205 أشخاص على متن 15 رحلة طيران دولية

استقبل مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء 15 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات مختلفة وعلى متنهم 2205 أشخاص.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلات ال15 كانت قادمة من عدة جهات منها فيينا وتورنتو وأسطنبول وبرجامو وموسكو وفرانكفورت والشارقة والدمام وأبوظبى وسئون وغيرها من جهات مختلفة.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .





محافظ الجيزة: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح للمتقدمين بالطلبات

أعلنت محافظة الجيزة أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 2020/8/15.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.





تعمل وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة عدد من المتاحف المصرية وتأهيلها لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار الدور الحيوى والهام الذي تقوم به الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والخاص بتأهيل المتاحف التابعة للقطاع لاستقبال الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

السياحة والآثار: تأهيل خمسة متاحف لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وصرحت تهاني نوح المشرف العام على التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، بأن فريق عمل الإدارة يقوم بمتابعة جميع الأعمال الخاصة بالتأهيل الحالي لبعض المتاحف، ويتم ذلك من خلال المرور الدوري على المتاحف الجاري تأهيلها، حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة بطريقة صحيحة.





التنمية المحلية: 6 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية بسوهاج وقنا

قد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع عدد من ممثلي البنك الدولي لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر برئاسة أوليفر برادت مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة و جاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك ود. محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني للبرنامج ، و شارك فى الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.