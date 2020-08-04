شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. أهم 7 رسائل من وزير التعليم للأسر والطلاب (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الرسائل الهامة أثناء الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وهي : ـ نسبة النجاح 81.5% .. والبنين نسبتهم 79.9% ـ العدد الكلي للأوائل 39 بينهم 30 من مدارس حكومية ـ أوائل شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة.. و12 علوم.. و14 أدبى Advertisements ـ الحاصلين على 90% لـ95% نسبتهم 18% من إجمالي الطلاب ـ من العام القادم لن نطبع كتب للمناهج وسنعتمد "محتوى إلكترونى" ـ تفاصيل العام الجديد سنعلنها الأسبوع الأول من سبتمبر ـ أحالنا 85 طالباً للنيابة مع حرمانهم من الامتحانات عامين

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