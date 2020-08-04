شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على مستوى الجمهورية مكفوفين: نفسى أدرس إعلام بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سامية محمد عبد الرحمن، بمدرسة النور للمكفوفين بالجيزة بنات، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية "مكفوفين"، إنها لم تكن تتوقع أن تحصل على المركز الأول، مشيرة إلى أمنيتها بدراسة الإعلام فى الجامعة الأمريكية.

وأضافت سامية فى تصريحات لـ"الخليج 365": كنت أتوقع أن أحصل على مجموع "حلو"، لكن الأولى على مستوى الجمهورية فلم أكن أتوقع ذلك، مضيفة: "نفسى أكمل دراستي بمنحة بالجامعة الأمريكية، فى الإعلام، لأني بحب اتكلم مع الناس ونبرة صوتى كويسة، فممكن أكمل فى الإذاعة، وعن اختيار الجامعة الأمريكية، قالت: "أخدت كورس قبل كده فيها، وبحب دراستها ونظام تعليمها بحكم أنها اطلعت عليه أثناء دراستها.

وتابعت سامية، كنت أذاكر طوال اليوم"مكنتش باخد بريك"، يمكن أن استريح ربع أو نصف ساعة فقط من المذاكرة على مستوى اليوم كله.

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يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.