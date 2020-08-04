شكرا لقرائتكم خبر عن السادس مكرر أدبى بالإسكندرية: تحديت ضغط الخوف من كورونا وتفوقت على نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رغدة محمد بيومى، السادسة مكرر أدبى من محافظة الإسكندرية، أنها تحدت خوفها من انتشار فيروس كورونا ولم تنساق وراء الشائعات التى كانت تحيط بها خلال فترة الامتحانات، مثل انتشار الفيروس وتعقيم اللجان والمطالبة بتأجيل الامتحانات.

وقالت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المتوسط، ولم تواجه أي مشاكل فيها منذ بدايتها، مشيرة إلى أنها اعتادت على التفوق خلال مراحلها الدراسية منذ المرحلة الابتدائية، حيث كانت تحصل دائما على المركز الأول، وتصبح من الأوائل فى كافة الامتحانات.

وأوضحت أنها تلقت الخبر من خلال البث المباشر لوزير التعليم العالى وتم إبلاغها من أحد أقاربها وشعرت بالسعادة لحصولها على أعلى الدرجات .