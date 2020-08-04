السادس مكرر أدبى بالإسكندرية: تحديت ضغط الخوف من كورونا وتفوقت على نفسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رغدة محمد بيومى، السادسة مكرر أدبى من محافظة الإسكندرية، أنها تحدت خوفها من انتشار فيروس كورونا ولم تنساق وراء الشائعات التى كانت تحيط بها خلال فترة الامتحانات، مثل انتشار الفيروس وتعقيم اللجان والمطالبة بتأجيل الامتحانات.
وقالت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المتوسط، ولم تواجه أي مشاكل فيها منذ بدايتها، مشيرة إلى أنها اعتادت على التفوق خلال مراحلها الدراسية منذ المرحلة الابتدائية، حيث كانت تحصل دائما على المركز الأول، وتصبح من الأوائل فى كافة الامتحانات.
وأوضحت أنها تلقت الخبر من خلال البث المباشر لوزير التعليم العالى وتم إبلاغها من أحد أقاربها وشعرت بالسعادة لحصولها على أعلى الدرجات .
واعتمد، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، صباح اليوم الثلاثاء، ثم أجرى مكالمة للطلاب الأوائل ثم وجهة رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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