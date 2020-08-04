شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث مكرر علمى رياضة: لم أتوقع اسمى بالأوائل واعتمدت على الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطالب محمد خالد فؤاد عيسوى النقيش، الثالث مكرر على طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية رياضيات، أنه لم يكن يتوقع ورود اسمه ضمن أوائل الثانوية العامة، لكنه كان ينتظر تفوقه لأنه اجتهد في دروسه وكان على يقين أن الله لن يضيع جهده.

وأضاف الثالث مكرر لـ"الخليج 365" أنه اعتمد على الدروس الخصوصية فى كل المواد الدراسية بجانب المدرسة، ناصحا زملاءه من الأجيال القادمة بأن يجتهدوا ويذاكروا ويتركوا الباقى على الله.

Advertisements

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.