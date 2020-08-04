شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى مكرر علمى علوم: بطلت دروس خصوصية بعد كورونا وعرفت النتيجة من الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت لـ"الخليج 365" أنها تقضي فترة إجازة مع والدتها بالإسكندرية، وسمعت المؤتمر الصحفي لوزير التعليم فى التلفزيون، وسمعت اسمها فى المؤتمر الصحفي، ولم تتمالك اعصابها من الفرحة بعدما نطق الوزير اسمها من بين الأوائل.

وقالت الطالبة أن الله جبر بخاطرها، ورغم انها كانت تتوقع وجود اخطاء فى المواد الا ان التصحيح جبر بخاطرها واستطاعت ان تحصد المركز الأول مكرر بين الأوائل.

وأكدت الطالبة أنها توقفت عن الدروس الخصوصية منذ بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجلست فى المنزل وكانت تذاكر وتتابع القنوات التعليمية والدروس على موقع يوتيوب، مؤكدة انها كرست وقتها كله للمذاكرة، رغم الملل وطول الوقت إلا انها تغلب على كل المعوقات التي واجهتها.

واشارت ان والدها يعمل مدرس رياضيات ووالدتها مدرسة انجليزي، وشقيقها الأكبر طالب بكلية الهندسة وشقيقتها الصغرى بالصف الأول الاعدادي.

وأضافت أن والديها قدموا لها الدعم الكامل وتوفير سبل الراحة لها من اجل التركيز فى المذاكرة وتوفير المناخ المناسب لها، والاستعانة بوالديها فى مراجعة دروسها، وكل ما حققته هو كرم من الله لها.

وأكدت أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد كانت صعبة على الجميع ولكن الثقة فى الله والثقة فى النفس كانت عونا لها، والتأقلم مع الوضع الراهن فى البلاد ساعدها فى النجاح والتفوق.

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وأوضحت أنها حتى الأن لم تستقر على كلية معينة للالتحاق بها، ولكن فى غالب الأمر ستكون كلية الطب، وفي حال تلقيها منح من أي جامعة ستوافق عليها.

اما والدتها فأعربت عن سعادتها بتفوق نجلتها، مؤكدة الظروف الصعبة اللي البلد مرت بيها تسببت فى توتر وقلق الطلاب وأولياء امورهم.

وأكدت أنها كانت تطمئن نجلتها وان الله لن يضيع تعبها ومذاكرتها وان من يجتهد يجني ثمار اجتهاده.

واعتمد، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، صباح اليوم الثلاثاء، ثم أجرى مكالمة للطلاب الأوائل ثم وجهة رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل،

0واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.