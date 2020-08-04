شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث مكرر أدبى من الإسكندرية: استغليت فترة الحظر فى المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال خلال تصريح خاص لليوم السابع : "أنا استغليت فترة الحظر التي فرضتها الحكومة بسبب فيروس كورونا في المذاكرة، وكنت بذاكر من 10 إلى 12 ساعة يومياً".

وأضاف "أنني ابتعد عن كل ما كان يتردد خلال الفترة ما قبل الامتحان بشأن مطالب البعض بتأجيل الامتحانات لهذا العام بسبب كورونا المستجد، إلا أنني قمت بالتركيز في المذاكرة".





وأشار إلى أن الوزارة استطاعت أن تعقد الامتحان في ميعادها وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وان الامتحانات كان في جيدة ما عدا امتحان التفاضل والديناميكا كانت في أخطاء بالأسئلة، لكن في باقي الامتحان الوقت كان كافي جداً.

واختتم قائلا : "أتمنى أن التحق بكلية الهندسة، وأشكر اسرتي على ما قدموا من دعم وجهد لي خلال فترة الامتحانات".

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