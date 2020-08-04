شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة.. إطلاق موقع التنسيق الخميس المقبل للتسجيل لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أنه سيتم إطلاق موقع التنسيق يوم الخميس المقبل، وبالتالى إتاحته أمام الطلاب للتسجيل فى اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات .

واضاف السيد عطا فى تصريح خاص ل " الخليج 365 " أن التسجيل سيكون متاحا اون لاين للطلاب وعلى مدار ال 24 ساعة على أن تنطلق اختبارات القدرات يوم السبت المقبل .

Advertisements

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال التنسيق إلى أن طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة متاح أمامهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الاول .

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 81.5% ، حيث بلغ عدد الأوائل 39 طالب وطالبة من بينهم 30 طالب من المدارس الحكومية.