"مطار القاهرة": تسيير 105 رحلات تقل 10 آلاف راكب من جنسيات مختلفة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد، اليوم الثلاثاء، تسيير 105 رحلات طيران سفر ووصول لشركات طيران مصرية وأجنبية، تشمل وجهات دولية وداخلية؛ لنقل 10598 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر: تقلع من صالات السفر اليوم 54 رحلة جوية تنقل خلالها 4490 راكبًا من جنسيات مختلفة إلى عدة وجهات عربية وأوروبية وأمريكية وإفريقية، بينما تستقبل صالات الوصول بمباني المطار الثلاثة، بالإضافة إلى مبنى المواسم عدد 51 رحلة على متنها 6108 ركاب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.