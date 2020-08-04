الجيزة في المركز الأول.. وزير التعليم يكشف عن عدد قضايا وشكاوى امتحانات الثانوية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.

جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأشار شوقي إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية؛ حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير، إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية، وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالبًا من طلاب الصف الثالث الثانوي.

واستطرد وزير التربية والتعليم: "إن أكثر القضايا والشكاوى الواردة كانت من محافظة الجيزة بإجمالي 120 مخالفة؛ تليها محافظة المنوفية بإجمالي 94 قضية، ثم محافظة القاهرة بـ84 قضية، وكانت أكثر القضايا تتعلق بحالات الغش عبر التليفون المحمول بإجمالي 450 قضية، ثم الغش والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإجمالي 41 قضية، وحيازة تليفون محمول 28 قضية".