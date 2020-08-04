محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب " بضائع أجنبية الصنع " بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (13 ألف جنيه). وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 6 قضايا أبرزها (دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات العاملين). Advertisements وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 836 مخالفة مرورية متنوعة، وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عدد (2) قضية. وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 60 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. أمن المنافذ ينفذ 60 حكم قضائي ويضبط قضية تهريب بضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.