بـ "هيروين وحشيش".. ضبط عنصرين إجراميين في قبضة الأمن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدري "الهيروين والحشيش.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطلين - لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق دائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش والهيروين – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة)، وذلك حال قيامهما بمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف للاتصال بعملائهما.