بمجموعات قتالية.. الداخلية تستهدف قرية حمرا دوم بسبب خصومة ثأرية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا قرية حمرادوم، بسبب حدوث مشاجرة بين طرفين لوجود خصومة ثأرية تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بقرية حمرا دوم بدائرة المركز بين طرف أول (عامل)، طرف ثان (عاطل) لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 2 بندقية آلية - مسدس - فرد خرطوش) بحوزة (عدد 4 متهمين) إثنين منهم من العائلتين، وكذا تنفيذ قرارين إزالة تعديات على أراضي زراعية عبارة عن (أسوار) خاصين بالمتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الجهود لضبط المتهمين الهاربين وما بحوزتهما من أسلحة نارية.