أخبار مصر | الاستقرار بالدول غير المحظورة 14 يوما وفحص PCR شرط دخول الكويت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستقرار بالدول غير المحظورة 14 يوما وفحص PCR شرط دخول الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الإدارة العامة للطيران المدني، أعلنت أنه يمنع من دخول الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى ما لم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة قبل قدومهم إلى مطار الكويت الدولي".

الإمارات: الحصول علي تصريح الدخول قبل حجز تذاكر السفر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دعت المقيمين الموجودين خارج الدولة، إلى ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة، إذ أكدت أنه يجب استخدام جواز السفر نفسه لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات، منبهة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول، حيث إن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، مضيفة أنه بعد الحصول على الموافقة، يمكن حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

ويخوّل تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.a) حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن أنه يتم إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظًا على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.