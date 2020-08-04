أخبار مصر | حجز المواعيد "إلكترونياً" بمكتب التمثيل العمالي بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز المواعيد "إلكترونياً" بمكتب التمثيل العمالي بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام تسجيل المعاملات وحجز المواعيد الخاصة بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالكويت online، وذلك على الموقع الخاص بالمكتب اضغط هنا، تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين فى الدولة لانجاز معاملاتهم فى المرحلة الحالية وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن المكتب يسعي من خلال هذا التطبيق تقديم العديد من الخدمات، والتي تتمثل في تسجيل مستخدم، وتسجيل بيانات المعاملات، وكتابة وطباعة شهادات الخبرة، وكتابة وطباعة شهادات استمرارية العمل لتجديد الإجازة فى مصر، وحجز موعد للتصديق على المعاملات، وتسجيل البحث عن فرص العمل (تحويل داخلى)، وتسجيل صاحب العمل (توفير فرص عمل، وتحويل داخلى)، فضلا عن تسجيل الشكاوى العمالية.

وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يعمل حاليًا فى المرحلة التجريبية والتى ستنتهى فى 31 أغسطس الجاري وسيتم بعد ذلك إضافة التعديلات والتحسينات والمعاملات الأخرى التى يقوم المكتب بتقديمها لجمهور المتعاملين معه تباعًا.

الإمارات: الحصول علي تصريح الدخول قبل حجز تذاكر السفر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دعت المقيمين الموجودين خارج الدولة، إلى ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة، إذ أكدت أنه يجب استخدام جواز السفر نفسه لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات، منبهة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول، حيث إن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، مضيفة أنه بعد الحصول على الموافقة، يمكن حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

ويخوّل تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.a) حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن أنه يتم إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظًا على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.