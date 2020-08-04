أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتابع مستجدات برنامج التنمية في صعيد مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتابع مستجدات برنامج التنمية في صعيد مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع عدد من ممثلي البنك الدولي لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر برئاسة أوليفر برادت مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة وجاد سلهاب، كبير مسئولي تنمية القطاع الخاص بالبنك والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسئول عن فريق الدعم الفني للبرنامج.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.

وفى بداية اللقاء قدم اللواء محمود شعراوى، الشكر لفريق وخبراء البنك الدولى على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية وتقديم كل الدعم لبرنامج التنمية المحلية، مشيدًا بجهود البنك الدولي في دعم كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات والمجالات على أرض المحافظات المصرية.