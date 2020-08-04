أخبار مصر | برلماني: مؤسسات الدولة جميعها بحاجة إلى تفعيل التحول الرقمي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مؤسسات الدولة جميعها بحاجة إلى تفعيل التحول الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال چون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن جميع مؤسسات الدولة في حاجة لتفعيل التحول الرقمي والتكنولوجي بجميع أعمالها، ومنها المؤسسة التشريعية على مستوى مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي يتطلب بيئة لوجستية مناسبة لذلك، خاصة أنه في ضوء أزمة كورونا لم يمكن البرلمان من الانعقاد بشكل إلكتروني أو ممارسة مهامة الرقابية والتشريعية عن بعد.

وقال "طلعت" إن الجهود الحكومية التى تتصاعد يوما بعد الآخر في التوجه الرقمي والتكنولوجي في مصر، يؤكد الوعي الكامل بإيجابياته، ودوره في النهوض ومواجهة إشكاليات الماضي، ومواكبة التطورات العالمية، خاصة بعد ما أثبت الواقع إبان أزمة كورونا أن التحول والتعامل الرقمي هو الإطار الفعال لمواجهة مثل هذه الأزمات.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن مصر تقوم ببناء صرح كبير لمجلس النواب، ومجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية، ومن ثم توفير البيئة اللوجستية لعمل المجالس النيابية بشكل تكنولوجي وإلكتروني أصبح ضرورة مهمة، مستشهدا بما حدث في لجنة الاتصالات بمجلس النواب الحالي، واستضافة وزير الاتصالات في مناقشة بعض الملفات من مقر مكتبه عبر الوسائل التكنولوجية.

واختتم طلعت حديثه بالتأكيد على أن التجربة أثبت إمكانية العمل البرلماني بشكل متدرج عن بعد، ومن ثم دراسة التوسع في ذلك بمباني المجالس النيابية في العاصمة الإدارية ستكون خطوة مهمة، ومواكبة للتطور والتحول الرقمي، مناشدا رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بدراسة هذا الملف خاصة أن جهود الحكومة تتزايد بشكل عام في التحول الرقمي بشكل يومي

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