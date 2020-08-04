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أخبار مصر | ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وهم: 

شعبة علمى علوم

احمد السيد برعى 410 بنى سويف 

أحمد عبد الناصر أسيوط 410 

أحمد هشام عبد الباسط أسيوط 

تسليم أحمد منفلوط أسيوط 

جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط

جورج إسحاق عوض 

رمضان نصحى فهمى الدقهلية 

روان أحمد شبرا القاهرة 

شهد محمد شديد القليوبية

صلاح الدين موسى كامل البحيرة 

مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية 

ياسمين أسامة رجب سوهاج

 

علمى  

عمر محمد عبد السميع القليوبية

عمر وائل يحى القاهرة 

أحمد السعيد القعقاع الدقهلية 

احمد يسرى النقرتى البحيرة 

اشرف احمد أبو عريضة الغربية

أمل ياسر محمد القاهرة 

جورج الهامى بشاى القاهرة 

سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية 

عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية 

كريم محمد سعد النزهة القاهرة 

محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية 

محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية

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يحيى محمد فرغلى 

 

الشعبة الأدبية

علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية

حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة 

ريموندة أيمن عوض الله القاهرة 

شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية

إسماعيل أيمن أسيوط

ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة 

اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة 

جومانا محمد الزغبى القاهرة 

رغدة محمد بيومى الإسكندرية 

ريهام عماد محمد حسن الشرقية 

سهيلة أحمد حسانين القاهرة 

عمر صلاح الدين القاهرة 

ندا يوسف السيد الإسماعيلية 

 

مدارس المكفوفين 

سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة

 

مدارس الدمج التعليمى 

الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج 

 

 

مدارس المتفوقين 

محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية 

 

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو،  اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.  

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