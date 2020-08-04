أخبار مصر | الشهيد الــ"139".. "الأطباء" تنعي استشاري النساء والولادة بمستشفى المنزلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الشهيد الــ"139".. "الأطباء" تنعي استشاري النساء والولادة بمستشفى المنزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الدكتور علي المرسي عبد الرازق، استشاري النساء والولادة بمستشفى المنزلة سابقا والذي توفي بمستشفى العزل بتمى الأمديد بالدقهلية بعد إصابته بفيروس كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الدكتور علي المرسي عبد الرازق، يعد الشهيد رقم الــ( 139)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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