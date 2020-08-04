أخبار مصر | القوى العاملة: مصري يحصل على 113 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالرياض

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: مصري يحصل على 113 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "م.أ.م.أ"، بلغت إجمالها 27 ألفا و229 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 113 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل لحصول المواطن علي مستحقاته لدى إحدى الشركات، وبناءً على الحكم القضائي الصادر لصالحه بقيمة 67 ألفا و229 ريالا سعوديا،وبمتابعة محكمة التنفيذ بالرياض تم إصدار الشيك رقم 92748 لصالح المواطن بقيمة مستحقاته.

الإمارات: الحصول علي تصريح الدخول قبل حجز تذاكر السفر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دعت المقيمين الموجودين خارج الدولة، إلى ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة، إذ أكدت أنه يجب استخدام جواز السفر نفسه لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات، منبهة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول، حيث إن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، مضيفة أنه بعد الحصول على الموافقة، يمكن حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

ويخوّل تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.a) حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن أنه يتم إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظًا على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.