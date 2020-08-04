أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 13 شابًا من، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من شهادات القيد المرتدة من مختلف المؤهلات "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 41 شابًا من راغبي العمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلي أن المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بها قامت بصرف 13 منحة مولود بـ 29 ألف جنيه، و4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، و5 منح وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى بـ 5 آلاف جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه 56 ألفًا منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 24 عاملا.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 141 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

الإمارات: الحصول علي تصريح الدخول قبل حجز تذاكر السفر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دعت المقيمين الموجودين خارج الدولة، إلى ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة، إذ أكدت أنه يجب استخدام جواز السفر نفسه لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات، منبهة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول، حيث إن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، مضيفة أنه بعد الحصول على الموافقة، يمكن حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

ويخوّل تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.a) حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن أنه يتم إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظًا على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.