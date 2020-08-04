أخبار مصر | حقيقة تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، تم التواصل مع مجلس الوزراء الذي أكد أن هذا الكلام غير صحيح.

وأكد المركز أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح

وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.