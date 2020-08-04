أخبار مصر | وزير التعليم: إحالة 85 طالبا للنيابة العامة بسبب الغش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: إحالة 85 طالبا للنيابة العامة بسبب الغش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم إحالة 85 طالبًا للنيابة العامة بسبب الغش وإلغاء امتحاناتهم لمدة عامين.

وحضر شوقي، إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، بنسبة 81%.

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ويعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وسيوجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.