أخبار مصر | مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة دولية على متنها 2205 أشخاص

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة دولية على متنها 2205 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، 15 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات مختلفة وعلى متنها 2205 أشخاص.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلات الـ15 كانت قادمة من عدة جهات منها فيينا وتورنتو وإسطنبول وبرجامو وموسكو وفرانكفورت والشارقة والدمام وأبوظبى وسئون وغيرها من جهات مختلفة.

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وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.