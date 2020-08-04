مصر | "كان رايح عند أهله".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بالصف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر "كان رايح عند أهله".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مفادها تردد أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه في 6 قضايا "شروع فى سرقة، سلاح نارى، إخفاء مسروقات، قتل"، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا "4 جنايات، 2 جزئي على مسكن أهليته بقرية المنيا دائرة مركز شرطة الصف.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافه من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

وإنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة جديدة لضحايا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية أول أمس الأحد، ليبلغ عدد الضحايا 9 أشخاص.

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كان لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 أخرون، أول أمس؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".

بدوره، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري مدعومين بالمعدات اللازمة، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر.

وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أجرة قادمة من مدينة الشيخ زايد في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بالترعة.

وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال 8 أشخاص، جري نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، لكن توفي أحدهم قبل وصوله إلى المستشفي، كما تمكنت القوات من انتشال 7 جثث، ورفع السيارة من مجرى الترعة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.