مصر | القبض على مسجل خطر قتل شخصين وأصاب آخر بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على مسجل خطر قتل شخصين وأصاب آخر بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط مسجل خطر، لقيامه بقتل شخصين وإصابة آخر لخلافات بينهم، بالغربية.

وتبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بقيام (عاطل - مسجل شقى خطر "فرض سيطرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 10 سنوات فى قضية "شروع فى قتل") حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة المركز بالإصطدام عمدًا بدراجة نارية يستقلها (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة) مما أدى إلى (وفاة إثنين وإصابة الآخر).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مكان إختباء المتهم بإحدى القرى بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد (3) خزن - مسدس - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - عدد (2) قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة لسابقة وجود خلافات بينه ووالد أحد المجنى عليهم، وقرر أنه بتاريخ الواقعة شاهد المجنى عليهم وخشية تعرضهم له على إثر تلك الخلافات قام بالإصطدام بهم عمدًا.. وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.