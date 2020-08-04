مصر | ضبط لحوم فاسدة بأحد المحال التجارية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط لحوم فاسدة بأحد المحال التجارية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم - كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، لحيازته (1011 كيلو جرام لحوم مجمدة- 98 كيلو جرام لحوم مفرومة مجمدة - 40 كيلو جرام كبدة جميعها "مفككة وسائبة من التجميد وبدون بيانات" - 58 كيلو جرام دهن حيوانى "بدون بيانات") وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، طبقًا لتقرير الجهات المعنية المرافقة للحملة.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لحالات الغش التجارى وحيازة السلع غير الصالحة للإستهلاك لحماية جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة

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وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.