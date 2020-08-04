مصر | ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وتبلغ لمركز شرطة الفيوم بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بمدق ترابي بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الناحية) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وذلك بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه، حيث عقد العزم على قتله وفى سبيل تنفيذ ذلك تربص له بالمنطقة الزراعية التى يداوم العبور منها أثناء إتجاهه لعمله، وما أن ظهر له حتى قام بتوجيه عدة طعنات له بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته عبارة عن (سكين)، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجلباب خاص به ملوث بدماء المجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.