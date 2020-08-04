شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث انقلاب بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 8 أشخاص في 3 حوادث انقلاب بالطريق الصحراوي الشرقي واعلي كوبري ملوي بالمنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث انقلاب، بينهم 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» شمال مدخل المنيا ب 2 كيلومترا، و3 مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية اعلي كوبري ملوي على النيل، وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص. تم نقل المصابين ألي المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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