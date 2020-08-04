شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. بعد قليل نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، بنسبة نجاح بلغت 81،5%.

وقد ارتفعت نسبة النجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة؛ حيث بلغت هذا العام 81.5% فيما بلغت العام الماضي 78.6%، وعام 2018 بلغت 74%، وفي عام 2017 بلغت 72%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الوزير، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة؛ لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسبة النجاح، وأسماء الأوائل.

وقال الوزير إن عدد الأوائل هذا العام 39 طالبا منهم 13 طالبا علمي رياضة، و12 طالبا علمي علوم، و14 طالبا من الشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن 30 طالبا من المدارس الحكومية و3 طلاب من الرسمية للغات، وطالب من المدارس الخاصة و5 طلاب من المدارس الخاصة لغات.

وتوضح بوابة «المصري اليوم» لزوارها رابط نتيجة الثانوية العامة والمتمثل في موقع وزارة التربية والتعليم.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم(رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي).

ويمكن الاطلاع على النتيجةبرقم جلوس الطالب أو اسمه والمحافظة التابع لها فور إتاحتها على الموقع الرسمي من الوزارة.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، هذا العام، وجاءت على النحو التالي:

شعبة علمى علوم

أحمد السيد برعى من بنى سويف

أحمد عبدالناصر من أسيوط

أحمد هشام عبدالباسط من أسيوط

تسليم أحمد منفلوط من أسيوط

جورج يسرى شحاتة منازل من أسيوط

جورج إسحاق عوض من سوهاج

رمضان نصحى فهمى من الدقهلية

روان أحمد شبرا من القاهرة

شهد محمد شديد من القليوبية

صلاح الدين موسى كامل من البحيرة

مريم محمود أحمد إسماعيل من الغربية

ياسمين أسامة رجب من سوهاج

من شعبة علمى رياضة

عمر محمد عبدالسميع من القليوبية

عمر وائل يحى من القاهرة

أحمد السعيد القعقاع من الدقهلية

احمد يسرى النقرتى من البحيرة

اشرف احمد أبوعريضة من الغربية

أمل ياسر محمد من القاهرة

جورج الهامى بشاى من القاهرة

سهيلة أيمن عبدالحكيم عبدالغنى من المنوفية

عبدالعاطى سلطان عيسى رحاب من الغربية

كريم محمد سعد النزهة من القاهرة

محمد أحمد فوزى محمد محمد من الدقهلية

محمد خالد فؤاد عيسوى من القليوبية

يحيى محمد فرغلى من الاسكندرية

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الشعبة الأدبية

علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة من القليوبية

حبيبة محمود محمد عبدالله من القاهرة

ريموندة أيمن عوض الله من القاهرة

شاهيناز أحمد عبدالله من القليوبية

إسماعيل أيمن من أسيوط

ألاء حمدى عبدالمطلب من القاهرة

اية تامر شوقى إبراهيم من القاهرة

جومانا محمد الزغبى من القاهرة

رغدة محمد بيومى من الإسكندرية

ريهام عماد محمد حسن من الشرقية

سهيلة أحمد حسانين من القاهرة

عمر صلاح الدينمن القاهرة

ندا يوسف السيد من الإسماعيلية

مدارس المكفوفين

سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادرمن الجيزة

مدارس الدمج التعليمى

الزهراء عبدالله احمد عبدالله من سوهاج

مدارس المتفوقين

محمد يسرى عبداالله الصادق من برج العرب الإسكندرية