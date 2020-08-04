شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة «في الشعبة العلمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية بعد اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء. وجاءت أسماء أوائل الشعبة العلمية كالتالي: أحمد سيد برعي.. بني سويف أحمد عبدالناصر محمد.. أسيوط أحمد هشام عبدالباسط.. أسيوط تسنيم محمد حسن.. أسيوط جورج يسري شحاتة.. أسيوط رمضان نصحي فهمي.. الدقهلية روان أحمد عبدالمنعم.. القاهرة Advertisements شهد محمد إبراهيم.. القليوبية صلاح الدين صبحي.. البحيرة مريم محمود أحمد.. الغربية ياسين أسامة رجب.. سوهاج الوضع في مصر

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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