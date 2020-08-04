شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبي والمكفوفين والدمج والمتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية بعد اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء. وجاءت أسماء أوائل الشعبة الأدبية كالتالي: علا أحمد سعيد إبراهيم.. القليوبية أحمد محمود جابر.. القليوبية حبيبة محمود محمد.. القاهرة ريموندا أيمن عبده.. القاهرة شاهيناز أيمن عبدالله.. القليوبية إسماعيل أنور على.. أسيوط آلاء حمدي فؤاد.. القاهرة آية تامر شوقي.. القاهرة جومانا محمد الزغبي.. القاهرة رغدة محمد بيومي.. الإسكندرية Advertisements ريهام عماد مسلم.. الشرقية سهيلة أحمد محمود.. القاهرة عمر صلاح الدين عبدالحميد.. القاهرة ندا ياسر جودة.. الإسماعيلية والأول على المكفوفين: سامية محمد عبدالرحمن من الجيزة الأول على طلاب الدمج الزهراء عبدالله أحمد من سوهاج الأول على المتفوقين علمي علوم محمد يسري عبدالله الصادق من الإسكندرية (برج العرب)، ومن الشعبة الرياضية أحمد مصطفى محمود من الجيزة. الوضع في مصر

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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