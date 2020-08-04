شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من التهاب الشعب الهوائية: تعرف على الأعراض ومتي يجب زيارة الطبيب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة والسكان، معلومات جديدة عن التهاب الشعب الهوائية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأوضحت الوزارة، أن أعراض التهاب الشعب الهوائية تظهر على شكل سعال يحتوي على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها، وقد يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنًا.

وتتمثل اعراضه ايضاً في سعال، إنتاج المخاط ونادرًا ما قد يكون ملطخًا بالدماء، الإرهاق، ضيق النفس، الحمى الخفيفة، والرعشة، ضيق في منطقة الصدر.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن النوع الحاد هو الأكثر شيوعًا وهو عبارة تهييج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وغالبا يكون بسبب التدخين، وأعراضه تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة، وقد يستمر السعال لأسابيع.

وينصح بزيارة الطبيب إن استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، إن كان يمنعك من النوم، أو مصحوبًا بحمى تتخطى درجة حرارتها 38 درجة مئوية، ينتج مخاطًا لونه متغير

ينتج دمًا، مصحوبًا بأزيز أو ضيق في التنفس.

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