شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة المصرى الديوقراطى تقدم بلاغا ضد الحى بعد ازالة لافتات دعايتها الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير إسماعيل مرشحة الشيوخ عن الحزب المصرى الديوقراطى الاجتماعى على مقعد الفردي إنها تقدمت ببلاغ في قسم ثالث الاسماعيلية ضد مسئولى الحى لقيامهم بنزع لافتات الدعاية الانتخابية لها دون اخطارها

واستنكرت عبير ما قام به مسئولي الحى للافتات الدعاية الخاصة بها دون باقى المرشحين مؤكدة انها لم تمتنع عن سداد أي رسوم مقررة ولكنها قامت بوضع لافتاتها تحت عين المسئولين وكان يجب اخطارها وانها مشغولة بجولاتها الانتخابية في كل القرى والاحياء والمدن

ونفت أي اتصال من أي مسؤول من الحى أو مجلس المدينة بها للسداد لأى رسوم وطالبت اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بالتحقيق في الواقعة

وجددت عبير تأكيدها بعدم قدرتها على دفع المبالغ فيها والتى تصل لنحو 450جنيه في اليوم الواحد عن كل لافتة وضرورة العودة للرسوم القديمة في كل الانتخابات الماضية بقيمة 10جنيهات ايجار عن كل يوم مستنكرة كل تلك الزيادة غير القانونية على حد وصفها

وكشفت عبير عن ان أي من المرشحين دفع رسوم قبل وضع لافتاته لضيق الوقت وانها لجأت إلى الشرطة لتحفظ حقهابعد التلف الذي اصاب لافتات الدعاية الخاصة بها والتى تمزقت حسب قولها

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