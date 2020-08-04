شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين سقطا من قطار الصعيد أثناء العودة من إجازة العيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخصان مصرعهما حيث سقطا من قطار الصعيد أثناء العودة من إجازة العيد في المنيا. تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من مدير مباحث سكك حديد المنيا ، بمصرع شخصين سقطا من قطاري الصعيد ، احدهما سقط من قطار 2010 المتجه من القاهرة إلي أسوان أمام مزلقان المعصرة بمركز ملوي ، والثاني سقط من قطار 58 المتجه من القاهرة إلي أسيوط ، أمام مزلقان أم تسعة بمركز ملوي. تم نقل جثتي المتوفين إلي مشرحة مستشفي ملوي العام وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين سقطا من قطار الصعيد أثناء العودة من إجازة العيد بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.