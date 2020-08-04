شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط قضية تهريب «بضائع أجنبية الصنع» بإجمالي 13 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية تهريب «بضائع أجنبية الصنع» بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (13 ألف جنيه). وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 6 قضايا أبرزها (دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات العاملين).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 836 مخالفة مرورية متنوعة. وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية. وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 60 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.