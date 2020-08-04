شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تنشئ أول معمل أمان بيولوجي للفيروسات فى مصر والشرق الأوسط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية، إنشاء معمل أمان بيولوجى جديد من الدرجة الثالثة (BSL-3 Biosafety Level 3 facility ) كأول معمل من نوعه في مصر والشرق الأوسط لدراسة الفيروسات، بتكلفة 22 مليون جنيه .

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، أنه تم تمويل المشروع من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية للتنمية، بموجب الإتفاقية الموقعة بين وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير الإيطالي، وجامعة الإسكندرية، مؤكداً أن المعمل يصبو إلى تشخيص ودراسة الفيروسات الخطرة في مصر حاليا، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، كما يمتد تأثيره لعصر ما بعد كورونا وحماية مصر من أي وباء في المستقبل.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي من إنشاء المعمل هو دراسة وتشخيص فيروسات الجهاز التنفسى ( انفلونزا الطيور والخنازير والسلالات المستجدة منها وكذلك فيروس سارس وفيروس الكوفيد ١٩) وكذلك ميكروب الدرن الرئوى المقاوم للعقاقير الطبية وميكروب البروسيلا، وتجاوز معوقات عدم القدرة على التشخيص المبكر لها لوضع السياسات والاستراتيجيات الصحية المناسبة للسيطرة على انتشارها لاسيما مع عدم وجود تحصين أو علاج لها، وبناء قدرة الموارد البشرية لتشخيص الأمراض الناشئة المعدية وتحديد مصدرها ومكافحتها عن طريق تقديم برامج تدريبية متطورة للجهات ذات الصلة.

ولفت إلى أنه تم إدخال المعمل على منظومة الشبكة القومية لمعامل الأمان البيولوجي من الدرجة الثالثة والتى يدعمها صندوق تحيا مصر.

بدورها أكدت الدكتورة آمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، أن المعمل سيساهم في تطوير وتوحيد طرق وتقنيات الترصد لإيجاد تقديرات موثوقة لعبء الأمراض الناشئة المعدية على المجتمع المصري، فضلا عن بناء عمق إفريقي لنقل الخبرة التشخيصية والتقنية في مجال تشخيص وحوكمة الأمراض الناشئة المعدية.

وشددت على أن وحدة معامل أمان بيولوجي من الدرجة الثالثة هي الأولى من نوعها وتم استيرادها بالكامل من خارج مصر بتعاون مصري إيطالي وبمشاركة المركز الهندسي ومهندسي وحدة البحوث الطبية للبحرية الأمريكية (NAMRU-3) لضمان الوصول إلى أعلى مستوى فنى وتقنى لمواكبة آخر التطورات في هذا المجال، مشيراً إلى أن المعمل يتبع إداريا معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية، وتحت إدارة عميد المعهد وله لجنة للأمن والسلامة البيولوجية تم تدريبهم لمدة عام من خلال الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجى والمعمل تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم البكتريولوجى وقسم المناعة الحسية.

Advertisements

وأكد الدكتور سامى عفيفى، أستاذ المناعة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، أن المعمل مخصص لتشخيص فيروسات الجهاز التنفسي والإنفلونزا والسارس والكورونا Covid-19 والـ RSV الخاص بالأطفال فضلا عن تشخيص بكتيريا الدرن الرئوى المقاومة للأمراض والبروسيلا، موضحاً أن المعمل يعد وحدة مستقلة بذاتها وتم تخصيص جهاز التعقيم الخاص به ومصادر الكهرباء والماء والصرف الصحي له معالج كيمائيا، وجهاز الإنذار، ويعتمد على جهاز تعقيم مركزي Central vapored Hydrogen، ونظام لمعالجة المخلفات Peroxide System ، ومساحة الوحدة بالكامل 180م2 مكونة من معملين، معمل للفيروسات، وأخر للبكتريا، مشيراً أن المعمل به غرفة للأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي وتنكات النيتروجين السائل، بالاضافة إلى معمل البيولوجيا الجزيئية والمجهز على أعلى مستوى من التجهيزات ويحتوي على ( جهاز البلمرة المتسلسل ).