يضم 70 لوحة ووثيقة تاريخية.. مد عرض «كنور البلدية.. صفحات من تاريخ الإسكندرية» شهراً (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إسلام عاصم، رئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة وترميم الآثار، نقيب المرشدين السياحيين السابق في الاسكندرية، أنه تقرر مد فترة عرض مقتنيات معرض «كنوز البلدية.. صفحات من تاريخ الاسكندرية»، لمدة شهر ينتهى في 3 سبتمبر المقبل اعتباراً من اليوم الثلاثاء، والمعروض حاليا بمتحف الفنون الجميلة نظراً للإقبال الجماهيرى الكبير.
وأوضح «عاصم» – لـ«المصرى اليوم» –، أن المعرض يضم أكثر من 70 لوحة ووثيقة تاريخية نادرة من المكتبة والمتحف تخص تاريخ الاسكندرية وثورة يوليو تعرض لأول مرة للجمهور بالمتحف، وتجسد حقب ومناسبات تاريخية مهمة، موضحاً أنه يتم لأول مرة عرض مجموعة من اللوحات الخاصة بالفنانين في عهد ثورة 23 يوليو والاخبار الصحفية تناولت أخبار البلدية في تلك الفترة، فضلاً عن عرض المجالس البلدية التي كانت تدير الاسكندرية في ذلك الوقت حيث كانت المحافظة تدار بما يسمى «المجلس البلدي أو»القومسيون البلدى«، يتم انتخابه بطريقة معينة وأبرز القرارات والافتتاحات في تلك الفترة وكذا محاضر المجالس وذلك للتعريف بالثورة وفترة الاحتلال البريطاني.
وكشف «عاصم»، أن اللوحات المعروضة تضم لوحات تتعلق بضرب الاسكندرية في عام 1882 والاحتلال البريطانى لمصر ووثائق توضح الاسكندرية في القرون السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر، لافتاً إلى أن المعرض الذي يتم تنظيمه بقاعة حامد عويس يضم لأول مرة عرض ملف عثر عليه شخصياً خاص بحى وسط يتعلق بمشروع تطوير كورنيش الاسكندرية في عام 1969، وداخله العقد الذي تم توقيعه من جانب البلدية على ان يتم تنفيذه على نفس نسق الشكل الذي كان عليه الكورنيش في عام 1930 عمره 51 عاما وكان معروض للبيع على الانترنت .
ولفت إلى أنه يعرض أيضاً أعمال فنية للمرة الأولى لفنانين سكندريين، بينهم محمد ناجي- سيف وأدهم وانلي- چورچ صبّاغ- مارجريت نخلة- حامد عويس- عبدالهادي الجزار- مصطفى عبدالمعطي- محمد حسن القباني- عزت إبراهيم- محمود موسى- أحمد عبدالوهاب- حمدي جبر.
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