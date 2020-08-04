شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات وتربيطات وتحركات لمرشحى الاحزاب والمستقلين تشعل سباق الشيوخ بالقليوبية- صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحركات مكثفه ومؤتمرات للمرشحين وتربيطات في الخفاء بداها بعض المرشحين في دائرة القليوبية للمقاعد الفرديه لمارثون الشيوخ حيث قام عبدالحكيم شداد «المحامى» ابن قرية طنان بقليوب الممثل لحزب «حماة الوطن» لخوض سباق الشيوخ ورمزه «الراديو» بعمل مسيرة كبيرة يرافقه المرشحه الدكتورة وفاء نعيم «مستقله» وبنت قرية سنديون ورمزها «الميكرفون» حيث قاما الاثنان بعمل مسيرة كبيرة بالقريتين المتجاورتين بحكم الجيره بينهما وسارا الاثنان بشوارع القريتين لكسب تاييد الاهالى فيهما تطبيقا للمثل القائل «الجيران لبعضها»

وقام مصطفى النفيلى ابن قرية زاوية بلتان والمحسوب على حزب مستقبل وطن ورمزه «السلم» كمرشح للشيوخ بعمل مؤتمر جماهيرى منفردا بعيدا عن باقى المرشحين الخمسه المحسوبين على التحالف الوطنى حيث التقى برؤس عائلات قرية العمار طالبا وقوفهم بجانبه في الانتخابات فيما غاب الشباب عن المؤتمر وحضر كبار العائلات

وفى الجهه المقابله التقى الدكتور نصيف حفناوى ابن قرية اجهور الكبرى بطوخ مرشح مستقبل وطن ورمزه «سنبلة القمح» بـ عائلات عزبة الباجور التابعه لقرية قرقشنده الملاصقه لقريته واستطاع «حفناوى» ان يحصل على وعد شفوى منهم بالوقوف بجانبه وكسب اصواتهم في الانتخابات

والتقى الكاتب الصحفى ابو سريع امام مدير تحرير الاهرام ومرشح حزب الشعب الجمهورى ضمن تحالف الاحزاب الوطنيه بقيادة مستقبل وطن ورمزه «الصاروخ» بكبار عائلات كفر الفقهاء بطوخ في مؤتمر جماهيرى كبيرلحثهم على ضرورة الخروج المشرف للتعبير عن رايهم في انتخابات الشيوخ واكد «ابوسريع» للاهالى ان الخروج المشرف لا يكون لصالحه وانما من اجل الوطن الغالى مصر

اما عصام عزوز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام ابن قرية مرصفا مركز بنها «مستقل» ورمزه «مروحه» الذي لديه القدرة على الحشد في مرصفا وله قواعد شعبية في شبين القناطر والتي ورثها من المرحوم محمد سالم عضو مجلس الشعب الأسبق جيث يحاول إجراء ترتيب وتنسيق مع مرشحي شبين القناطر المستقلين فقد قام بجولات مكوكيه بقرى شبين القناطر وطوخ والخانكه وكفر شكر ويصاحبه عددا كبيرا من العاملين في المجال الاعلامى والذين يمثلون عائلات ايضا بهذه القرى واستطاع «عزوز» ان يكسب ود عددا كبيرا من رؤس العائلات في تلك القرى

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