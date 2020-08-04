شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في المصالح الحكومية بشمال سيناء عقب انتهاء إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم العمل في مختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث شهد ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، ومختلف المديريات والإدارات الخدمية انتظام العمل، وتواجد الموظفين في المواعيد الرسمية منذ الصباح الباكر.

من جانبه تابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، والعودة لاستئناف العمل.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

أشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، لم تتلق أي بلاغات أو إخطارات بأية أحداث طارئة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.