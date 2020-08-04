شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لن نطبع كتب المرحلة الثانوية العام الجديد.. ونستبدلها بمحتوى رقمي تفاعلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، أن الوزارة تعد دروس إلكترونية ومحتوى رقمي تفاعلي، مضيفًا أن الوزارة لن تطبع كتب المرحلة الثانوية وسيتم استبدالها بمحتوى رقمي غزير يناسب نظام التقييم الجديد.

وناشد شوقي خلال مؤتمر الصحفي، اليوم، أولياء الأمور عدم الاستجابة للدروس الخصوصية والتي لن تفيد الطلاب بالنظام الجديد.

وأعلن أنه بداية سبتمبر سيتم عرض كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

وقال شوقي «إننا نودع نظام الثانوية العامة التقليدية ونستقبل نظام تقييم جديد».