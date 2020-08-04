شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 30 طالب من أوائل الجمهورية من مدارس حكومية مجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85%.

وأضاف شوقي في مؤتمر صحفي، أونلاين، أن 18% من الطلاب حصلوا على 95% فأكثر.

وأكد أن أوائل شعبة الرياضيات 13 طالب وطالبة، و12 طالب من شعبة علوم، والأدبي 14 طالب وطالبة، وبلغ العدد الكلي للأوائل 39 طالبًا، منهم 30 طالب بالمدارس الحكومية المجانية، والرسمي لغات 3 طلاب والخاص لغات 5 طلاب.