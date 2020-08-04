شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوائل الثانوية العامة (الشعب المختلفة والمدارس) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أعداد الأوائل في الثانيو العامة، خلال المؤتمر الصحفي المباشر له.

وقال أن الأوائل هذا العام وصل عددهم لـ39 طالب، على النحو التالي:

من شعبة الرضيات 13 طالب، منهم 11 ولد 2 بنات.

ومن شعبة العلوم 12 طالب منهم 7 بنين 5 بنات.

ومن شعبة الادبي 14طالب، منهم 3 بنين و11 بنات.

وقال الوزير أن المدارس الحكومية المجانية حققت 30 طالب من قائمة الأوائل الذي يصل عددهم 39 طالب، بينما حققت المدارس الرسمية لغات 3 طلاب، والمدارس الخاصة طالب واحد، بينما المدارس الخاصة لغات 5 طلاب.

وأعلنت الوزارة عن الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامةوالذي يمكن للطالب الاستعلام من خلاله باستخدام اسمه أو رقم الجلوس والمحافظة التابع لها.

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