شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد قليل ويعلن أسماء الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد بعد قليل، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 فى العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج، وسوف تتاح النتيجة اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم.

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وسيوجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعى ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى.