شكرا لقرائتكم خبر عن 23 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة لنقل 2044 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، 23 رحلة دولية فى طريقهم إلى العديد من الوجهات الدولية المختلفة وعلى متنهم 2044 راكبا.

وحسب مصادر بمطار القاهرة، فقد غادرت رحلات إلىً فرانكفورت ولندن وباريس وأثينا وميلانو وموسكو وفيينا وبلجراد وروما ودبى وجده والرياض والشارقة والدمام وغيرها من الوجهات المختلفة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

Advertisements

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.