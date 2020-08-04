شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لن نطبع كتب دراسية للمراحل الثانوية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد مكتبات مكبرة من الدروس الإلكترونية وكتب تفاعلية كثيرة ومحتوى رقمى للتعلم، قائلا:" لن نطبع كتب مدرسية من أولى لـ 3 ثانوى لأن كل الطلاب معهم الأدوات الإلكترونية ولديهم القدرة للدخول على المنصات، وهناك نظام جديد للتقييم، وأقول للجميع:" لا تستجيبوا للضغط من أجل الدروس الخصوصية لأنكم مش هتحتجوه ومش هيبقى له تأثير على الأداء فى السنوات القادمة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، نحن نودع الثانوية القديمة ونستقبل تطوير ضخم وأشكل زملائى فى الوزارة، ونحن لدينا تقارير كاملة عن الشكاوى والقضايا الواردة للشئون القانونية بعدد 1074 شكوى خاصة بالامتحانات تم الإبلاغ عنها تخص 1045 طالب و300 معلم.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة فى 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تم اتباعها فى الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، فى ظل الضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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