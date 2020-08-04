شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لن نطبع كتب دراسية للمراحل الثانوية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد مكتبات مكبرة من الدروس الإلكترونية وكتب تفاعلية كثيرة ومحتوى رقمى للتعلم، قائلا:" لن نطبع كتب مدرسية من أولى لـ 3 ثانوى لأن كل الطلاب معهم الأدوات الإلكترونية ولديهم القدرة للدخول على المنصات، وهناك نظام جديد للتقييم، وأقول للجميع:" لا تستجيبوا للضغط من أجل الدروس الخصوصية لأنكم مش هتحتجوه ومش هيبقى له تأثير على الأداء فى السنوات القادمة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، نحن نودع الثانوية القديمة ونستقبل تطوير ضخم وأشكل زملائى فى الوزارة، ونحن لدينا تقارير كاملة عن الشكاوى والقضايا الواردة للشئون القانونية بعدد 1074 شكوى خاصة بالامتحانات تم الإبلاغ عنها تخص 1045 طالب و300 معلم.