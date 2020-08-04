شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنعتمد من العام المقبل على محتويات إلكترونية ولن تتم طباعة كتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نودع هذا العام الاستثنائى بنجاح ، ومن العام القادم لن تطبع الوزارة الكتب لأول مرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى : سيعتمد التعليم في الفترة المقبلة على تقديم محتوى إلكترونى ورصد خلال المؤتمر أعداد قضايا الغش بأنواعها وأكد انه تم اتخاذ إجراءات القانونية حيالها.

وكان وصل قبل قلبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مكتبه بديوان عام الوزارة استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر التلفزيون المصرى، حيث يتصل الدكتور طارق شوقى بالأوائل لتهنئتهم.

ويعتمد بعد قليل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج

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وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهر اليوم .

وسيوجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى.