شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يرد على تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية عن فتيات "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا هاما بشأن تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، جاء فيه:

تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن التعليق على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.

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وإذ يؤكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة، بحسبانها شعبة أصيلة منه، والأمينة على الدعوى العمومية.

كما يشدد النادى على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يعد تعدياً على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري، ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط، ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله