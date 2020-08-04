شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تلقينا 1074 شكوى بامتحانات الثانوية وألغينا امتحان 85 طالبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى الأسبوع الأول من سبتمبر سيتم الإعلان عن تفاصيل العام الدراسى الجديد.
وتابع وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل للاعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020: اليوم ودعنا الثانوية العامة القديمة والعام الاستثنائى بنجاح رغم كثير من التشكيك فى قدرة مصر، ولدينا تقارير بالشكاوى الواردة حيث ورد لنا 1074 شكوى وأكثرها كان فى محافظة الجيزة والمنوفية والقاهرة منهم 450 قضية غش محمول و 41 قضية نشر على وسائل التواصل ، والطلاب المخالفين تم إلغاء الامتحانات لمدة عامين وإحالتهم للنيابة وعددهم 85 طالبا.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو ،وأدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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